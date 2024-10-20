Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Ещё не анонсированный OnePlus 13 был замечен в руках нескольких геймеров в трёх цветах
Фотографии раскрыли несколько цветовых оформлений и подтвердили дизайн новинки.

Компания OnePlus готовится к дебюту своего флагманского смартфона OnePlus 13, но ещё не представленная официально новинка уже была замечена в руках ряда геймеров, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что мобильные геймеры, участвовавшие в мероприятии Peacekeeper Elite 2024, использовали ещё не вышедший смартфон OnePlus 13, благодаря чему стали известны цвета, в которых будет выпускаться предстоящая новинка — в частности, на фотографиях модель представлена в синем, чёрном и белом цветовых оформлениях.

Судя по изображением, синяя версия смартфона имеет двухцветный дизайн, обладая белым модулем камеры на задней панели, чёрный вариант, вероятно, получил текстурированную отделку, а белый не имеет заметных отличительных черт.

Источник фото: NotebookCheck/简单聊数码科技/Weibo

Отмечается, что представленные варианты являются лишь частью цветовых оформлений, в которых будет представлен OnePlus 13 – среди других версий ожидается зелёный цвет, а также оттенок, который ещё не раскрыт.

Кроме того, фотографии подтверждают изменённый дизайн задней панели с сохранением круглого модуля тройной камеры, но с заметной полосой, идущей от края устройства, а также логотипом Hasselblad, расположенным над ней.

Также сегодня президент компании OnePlus Луи Ли Цзе представил беспроводное магнитное устройство мощностью 50 Вт со встроенным вентилятором, предназначенное для OnePlus 13.

Более ранние утечки сообщают что смартфон OnePlus 13 получит флагманский чип нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), дисплей BOE X2 с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру, дополненную 50-Мп сверхширокоугольным модулем и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Ожидается, что официальная презентация OnePlus 13 в Китае состоится в конце текущего месяца.

#oneplus 13
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Опубликовано официальное изображение OnePlus 13
Представлена беспроводная магнитная зарядка со встроенным вентилятором для OnePlus 13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
22
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
5
В Иране рассматривают американские системы ПРО THAAD в качестве цели
+
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
4
«Калашников» готовит к испытаниям боевые электромотоциклы на передовой
+
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
ВСУ оставили населённый пункт Новый Путь в Курской области
+
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
7
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
2
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
3
CTCS: Хуситы чуть не утопили американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр", атаковав его ракетой
2
Минобороны Украины Рустам Умеров: На Западе интересуются, почему мы не мобилизуем 18-летних
12
Сборка Tiny 11 уменьшает размер обновления Windows 11 24H2 с 30 ГБ до 3,5 ГБ
1
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
7
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
14
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
TWZ: Phoenix Ghost — дроны-камикадзе, упомянутые США, но не подтвержденные в пакете поставок для ВСУ
+
Intel выпускает новые видеокарты Battlemage: подробности и перспективы
4
Военные эксперт заявил об активизации украинских СМИ на Купянском направлении
+
Mash: 300 солдат ВСУ ретировались с позиций в Курской области, опасаясь попадания в котёл
+

Популярные статьи

4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
140
25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
5
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
10
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
36
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
82
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
3
Почему 3D-номера могут обойтись вам слишком дорого - стоит ли рисковать
+
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
21
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
44

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
20:30
Многа букаф))) А по факту — обычкая материнка. Где же реклама любимых магазинов-то?
Erying представила материнскую плату с процессором Core i9-14900HX всего за 250 долларов
Telo85rus
20:24
Ну да, в билде за 100к, 50к видеокарта это "втиснуть в бюджет". Тут скорее речь про то, что весь билд вокруг этого строится.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
Aleksei Didenko
20:23
Эксель. Расходимся...
Intel Core Ultra 9 285K обогнал Core i9-14900K в CPU-Z на 15% и был быстрее в Blender на 14%
Лёша Федченко
20:20
Новые брал, не бита не майнена.
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
Николай Кукушкин
20:18
Дюжина. - это 12...
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
ebatorуа
20:15
она самозванка.
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
ebatorуа
20:13
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
Зю
20:02
Прогрев к инфляции и дефолту бакса
Экономисты предупреждают, что с приходом Трампа ноутбуки в США подорожают на 45%
Руслан Знамов
19:54
На рубли вкусные цены ...
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
VL86f
19:53
Единственное, что тут проклянет обычный пользователь - это только недостаток ПО. А вот пользователей с опытом в Linux ожидает "нежданчик".
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем