Фотографии раскрыли несколько цветовых оформлений и подтвердили дизайн новинки.

Компания OnePlus готовится к дебюту своего флагманского смартфона OnePlus 13, но ещё не представленная официально новинка уже была замечена в руках ряда геймеров, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что мобильные геймеры, участвовавшие в мероприятии Peacekeeper Elite 2024, использовали ещё не вышедший смартфон OnePlus 13, благодаря чему стали известны цвета, в которых будет выпускаться предстоящая новинка — в частности, на фотографиях модель представлена в синем, чёрном и белом цветовых оформлениях.

Судя по изображением, синяя версия смартфона имеет двухцветный дизайн, обладая белым модулем камеры на задней панели, чёрный вариант, вероятно, получил текстурированную отделку, а белый не имеет заметных отличительных черт.

Источник фото: NotebookCheck/简单聊数码科技/Weibo

Отмечается, что представленные варианты являются лишь частью цветовых оформлений, в которых будет представлен OnePlus 13 – среди других версий ожидается зелёный цвет, а также оттенок, который ещё не раскрыт.

Кроме того, фотографии подтверждают изменённый дизайн задней панели с сохранением круглого модуля тройной камеры, но с заметной полосой, идущей от края устройства, а также логотипом Hasselblad, расположенным над ней.

Также сегодня президент компании OnePlus Луи Ли Цзе представил беспроводное магнитное устройство мощностью 50 Вт со встроенным вентилятором, предназначенное для OnePlus 13.

Более ранние утечки сообщают что смартфон OnePlus 13 получит флагманский чип нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), дисплей BOE X2 с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру, дополненную 50-Мп сверхширокоугольным модулем и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Ожидается, что официальная презентация OnePlus 13 в Китае состоится в конце текущего месяца.