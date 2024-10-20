Новинка обладает пиковой мощностью 50 Вт.

Компания OnePlus продолжает подогревать интерес к своему флагманскому смартфону OnePlus 13, который должен быть представлен в ближайшие дни — вчера производитель опубликовал изображение, раскрывающее дизайн задней панели устройства, а сегодня представил беспроводную магнитную зарядку для новой модели, сообщает издание NotebookCheck.

Ранее президент OnePlus Луи Ли Цзе сообщил, что OnePlus 13 получит поддержку беспроводной магнитной зарядки, а сегодня наконец-то представил данный аксессуар, несмотря на то, что дебют флагманского смартфона состоится чуть позже.

Источник фото: NotebookCheck/Louis Li Jie/Weibo

Магнитное беспроводное зарядное устройство, получившее название «Magnetic Turbine», оснащается встроенным вентилятором, что, по словам Луи Ли Цзе, позволит избежать чрезмерного нагрева, связанного с быстрой беспроводной зарядкой. Кроме того, конструкция аксессуара позволит прочно зафиксировать смартфон.

Также было подтверждено, что беспроводная зарядка имеет пиковую мощность 50 Вт, что позволит OnePlus 13 задействовать технологию AirVOOC 50 Вт в полной мере.

Чуть ранее Oppo предложила аналогичное решение для серии Find X8, подтвердив, что магнитная беспроводная зарядка совместима с iPhone, что предполагает и совместимость с OnePlus 13.

Согласно ряду утечек, флагманский смартфон OnePlus 13 будет оснащаться топовым чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), тройной камерой с чуть изменённым дизайном, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно, а также ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев.