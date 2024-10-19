Информатор раскрыл ряд характеристик iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

До выхода следующего поколения смартфонов Apple осталось ещё достаточно много времени, но это не мешает информаторам раскрывать спецификации предстоящих новинок — сегодня Джефф Пу из Haitong International сообщил о ряде характеристик моделей серии iPhone 17, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air, если Apple будет следовать схеме именования, применяемой для планшетов), который придёт на смену iPhone Plus, получит 6.6-дюймовый дисплей, чипсет следующего поколения Apple A19 (не Pro) и 8 ГБ оперативной памяти, что является нижним пределом для использования Apple Intelligence.

Кроме того, новинке приписывается наличие 48-Мп камеры на задней панели и 24-Мп модуля для селфи и видеозвонков на фронтальной стороне, а также алюминиевой рамки и Face ID. Информатор отмечает, что iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air) получит совершенно новый дизайн.

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как утверждается, будут иметь дисплеи с теми же размерами, что и у предшественников (6.3 и 6.9 дюйма соответственно), а также обзаведутся чипсетом Apple A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, 48-Мп телеобъективом и 24-Мп селфи-камерой. Кроме того, iPhone 17 Pro Max должен иметь более узкий Dynamic Island в связи с использованием новой системы Face ID.

Если Apple будет придерживаться своей текущей стратегии, то официальная презентация смартфонов серии iPhone 17 состоится в сентябре следующего года.