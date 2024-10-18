Новинка раскрыла свои возможности.

Несколько дней назад Apple представила обновлённую версию своего планшета iPad mini, раскрыв ряд характеристик, а сегодняшнее появление новинки в базе данных Geekbench заполняет существовавшие пробелы, сообщает издание GSMArena.

Согласно сайту Geekbench, планшет Apple iPad mini (2024) оснащается 8 ГБ оперативной памяти, что, судя по всему, является нижним пределом для функционирования системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

В одноядерном тесте устройство набрало 2817 баллов, а в многоядерном получило 6982 очка — это соответствует показателям смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые, как и новинка, оснащаются чипсетом Apple A17 Pro.

Источник фото: GSMArena

Отмечается, что чип в составе iPad mini (2024) чуть урезан в своих характеристиках по сравнению с SoC, установленной в моделях серии iPhone 15 Pro, имея на одно ядро GPU меньше.

Ранее стало известно, что обновлённая модель получила ряд улучшений, в том числе разъём USB Type-C 3.1 Gen2, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также 128 ГБ постоянной памяти, сохранив 8.3-дюймовый дисплей Liquid Retina IPS с разрешением 1488x2266 пикселей и частотой обновления 60 Гц, две 12-Мп камеры и батарею ёмкостью 19.3 Вт·ч.

Цена стандартной версии новинки (только с Wi-Fi) составляет 499 долларов/599 евро, а стоимость варианта с поддержкой сотовой связи достигает 649 долларов/769 евро.