Цена новинки начинается от 499 долларов.

Компания Apple без особого шума обновляет свой планшет iPad mini, выпустив версию 2024 года с рядом улучшений, которых насчитывается не слишком много по сравнению с моделью 2021 года, пишет издание GSMArena.

Основным новшеством планшета Apple iPad mini (2024) становится чипсет A17 Pro, впервые дебютировавший в прошлом году в составе смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Кроме того, новинка, заменившая iPad mini (2021), получила удвоенный объём постоянной памяти по сравнению с базовой модификацией (128 ГБ вместо 64 ГБ), более быстрый разъём USB Type-C 3.1 Gen 2 и улучшенные возможности беспроводного подключения благодаря наличию Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также устройство поддерживает стилус Apple Pencil Pro.

Дисплей обновлённой модели не претерпел заметных изменений — новинка снабжается 8.3-дюймовой LCD-панелью Liquid Retina IPS с разрешением 1488x2266 точек, соотношением сторон 3:2 и скромной частотой обновления 60 Гц, поскольку Apple снабжает более качественным экраном с поддержкой 120 Гц только свои топовые модели.

Новинка наследует пару 12-Мп камер от модели 2021 года, но получает поддержку Smart HDR 4 благодаря новому процессору обработки изображений. Помимо этого, iPad mini (2024) сохраняет сканер отпечатков пальцев Touch ID и получает тот же аккумулятор ёмкостью 19.3 Вт·ч, который, по словам производителя, способен поддерживать автономную работу устройства при просмотре веб-страниц или видео по Wi-Fi в течение 10 часов.

Обновлённая модель является кандидатом на получение поддержки Apple Intelligence, развёртывание которой должно начаться в конце текущего месяца. Помимо цветовых оформлений Starlight, Space Gray и Purple, планшет получает новый цвет Blue. В комплект поставки новинки также входит адаптер питания USB Type-C мощностью 20 Вт.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Apple iPad mini (2024) стартует от 499 долларов/599 евро за модификацию только с Wi-Fi и достигает 649 долларов/769 евро за версию с поддержкой сотовой связи. Предварительные заказы новинки доступны с 15 октября, а начало продаж должно состояться 23 октября.

Дополнительно покупатели планшета могут приобрести новый чехол Smart Folio за 59 долларов.