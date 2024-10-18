Кроме того, новинка имеет до 8 ГБ ОЗУ и 108-Мп основную камеру.

После целого ряда утечек смартфон среднего класса Honor X7c дебютирует в ряде стран, получив ёмкую батарею и большой дисплей, сообщает издание GSMArena.

Смартфон Honor X7c оснащается 6.77-дюймовой панелью TFT LCD с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 850 нит, которая может снижаться всего до 2 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 685, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается 108-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне в круглом вырезе дисплея размещается 8-Мп селфи-камеры, обрамлённая Honor Magic Capsule, благодаря чему имеется возможность узнавать о состоянии системы и получать уведомления.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 35 Вт. Интересно, что в Азербайджане, где новинка уже появилась в продаже, также предлагается модификация с аккумулятором на 5200 мА·ч — вполне вероятно, что похожее предложение можно обнаружить и в ряде других стран.

Кроме того, смартфон имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP64, 3.5-мм разъём для наушников, стереодинамики и поставляется с предустановленной оболочкой MagicOS 8.0 на базе Android 14. Новинка выпускается в чёрном (Midnight Black), белом (Moonlight White) и зелёном (Forest Green) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Honor X7c в Азербайджане составляет 360 манатов (212 долларов США) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценён в 410 манатов (242 доллара США).