Новинке не помешало даже отсутствие гиперпоточности.

Первые обзоры настольных процессоров Intel Arrow Lake должны выйти только 24 октября, но утечки уже сейчас дают возможность составить своё представление о возможностях новых моделей — сегодня информатор momomo_us опубликовал данные, проливающие свет на производительность Core Ultra 7 265K в бенчмарке SiSoftware, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: KitGuru

В арифметическом тесте процессора (Processor Arithmetic) модель Intel Core Ultra 7 265K показала результат 841.50 GOPS, что примерно на 2 % больше по сравнению с AMD Ryzen 9 9950X и на 4.4 % быстрее на фоне Core i9-14900KS. По сравнению с моделью предшествующего поколения, Core i7-14700K, преимущество новинки ещё больше впечатляет, составляя 29 %.

Источник фото: NotebookCheck/SiSoftware

Интересно, что Core Ultra 7 265K имеет только 20 ядер без поддержки гиперпоточности, в то время как Ryzen 9 9950X располагает 16 ядрами и 32 потоками, Core i9-14900KS оснащается 24 ядрами и 32 потоками, а Core i7-14700K снабжён 20 ядрами и 28 потоками.

Конечно, если в стандартных бенчмарках отсутствие дополнительных потоков, судя по всему, не мешает процессорам Core Ultra 200S демонстрировать высокие показатели, то в играх не всё так гладко, что показали недавно опубликованные тесты, в которых старшая модель, Core Ultra 9 285K, продемонстрировала неоднозначные результаты по сравнению с Core i9-14900K и Ryzen 9 9950X.

Судя по рекламным материалам Intel, при разработке нового поколения настольных процессоров делался упор не столько на росте производительности, сколько на повышении эффективности, что явно не устроит геймеров, но может заинтересовать профессионалов в ряде областей.