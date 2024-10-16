Данная разработка может представлять интерес в ряде областей.

Создание материалов, не выделяющих вредных для органов дыхания человека веществ в процессе горения и обладающих сниженной способностью к воспламенению, является важной задачей для учёных, занимающихся проблемами пожарной безопасности различных объектов, зданий и сооружений.

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Подобными разработками занимаются и российские специалисты — в частности, учёные из ВолгГТУ совместно со своими коллегами из других организаций, в том числе зарубежных, разработали новый материал, в основе которого лежат соединения, подобные природным, и эпоксидная смола, являющийся трудногорючим и экологически чистым, сообщает издание «РИА Новости».

Специалистам ВолгГТУ удалось найти природные соединения с содержанием фосфора, которые не уступают искусственно созданным аналогам в задачах по снижению горючести и повышению огнестойкости различных материалов, в том числе эпоксидных смол, а затем разработать полимеры с содержанием данных веществ, дополненных наноструктурами, повышающими свойства материала.

При разработке огнеупорных полимеров учёные уделяли особое внимание доступности компонентов, которые применяются для создания материала, что позволит снизить себестоимость и повысить эффективность производственных процессов.

Отмечается, что в ходе создания трудногорючего материала специалисты ВолгГТУ тесно сотрудничали не только с отечественными учёными из НГУ, ИХКГ СО РАН и ряда других российских организаций, но и с китайскими коллегами, работающими в государственной ключевой лаборатории пожарной науки Университета науки и технологий города Хэфэй, расположенного в Китае.