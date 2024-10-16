Дженсен Хуанг назвал данное достижение сверхчеловеческим.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск совместно с командой специалистов продолжает разрабатывать и создавать новые продукты и технологические решения, добиваясь успехов в ряде областей, чем не перестаёт удивлять не только обычных пользователей, но и глав крупных компаний — в частности, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал создание компанией Илона Маска xAI кластера из 100 000 графических процессоров Nvidia H200 Blackwell чуть более чем за две недели сверхчеловеческим достижением, пишет издание TechSpot.

Источник фото: xAI/X

Как заявил Дженсен Хуанг, на создание суперкластера подобных размеров у большинства компаний ушло бы не менее четырёх лет, три из которых необходимо было бы потратить на процессы планирования, а четвёртый был бы отведён на транспортировку, монтаж и отладочные работы, но команда Илона Маска справилась со всем всего за 19 дней.

По словам главы Nvidia, достижение компании xAI является уникальным — такого в мировой истории электроники ещё никто не делал. Также Дженсен Хуанг отметил сложность в настройке и интеграции кластера подобного масштаба, с чем команда Илона Маска справилась блестяще.

Для реализации данного проекта понадобились не только слаженные действия между специалистами, входящими в команду Илона Маска, но и чёткая координация действий с инженерами компании Nvidia.

Суперкластер xAI позиционируется в качестве одного из конкурентов мировым лидерам в области технологий искусственного интеллекта. Благодаря реализации данного проекта компании Илона Маска смогут значительно расширить свои возможности в ряде областей.