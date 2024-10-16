Судя по всему, AMD нацелена на более эффективные продукты нового поколения.

Компания AMD работает над своими новыми графическими процессорами на базе RDNA 4 для видеокарт следующего поколения Radeon RX 8000, которые должны быть представлены в начале следующего года, а свежая утечка указывает на то, что новый GPU для доступных моделей получит более эффективную конструкцию, пишет издание NotebookCheck.

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По данным информатора Olrack29_, графический процессор AMD Navi 44 будет иметь значительно меньшие габариты по сравнению с GPU предыдущего поколения, Navi 33 — размеры корпуса новинки составят 29x29 мм, что даёт общую площадь в 841 мм², что на 31% меньше по сравнению с предшественником, имеющим размеры корпуса 35x35 мм.

Более ранние утечки указывают на то, что AMD в ближайшее время не планирует конкурировать с Nvidia в топовом сегменте — ожидается, что графический процессор Navi 44 будет использоваться в доступных моделях видеокарт, которые могут соперничать с предстоящими GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, а Navi 48 станет основой для видеоадаптеров более высокого класса.

Более компактные размеры GPU Navi 44 указывают на то, что AMD оптимизирует конструкцию своих чипов и намерена предложить более эффективные графические процессоры для доступных моделей видеоадаптеров.

Предполагается, что видеокарты Radeon RX 8000 на базе Navi 44 будут представлены во втором квартале следующего года и будут конкурировать с моделями RTX 5060 и RTX 5060 Ti, дебютирующими в марте 2025 года.