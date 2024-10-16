Конкурентов у новинки будет не слишком много.

К настоящему времени экраны большинства моделей смартфонов увеличились до весьма больших размеров, что не всегда устраивает пользователей, поэтому некоторые производители предлагают своим клиентам более компактные модели — например, несколько дней назад Vivo представила смартфон X200 Pro mini, имеющий экран с диагональю 6.31 дюйма против 6.78 дюйма у стандартной модели Vivo X200 Pro. По этому же пути, как утверждает информатор Smart Pikachu на платформе Weibo, может пойти и бренд Honor, пишет издание Gizmochina.

Honor 200. Источник фото: Gizmochina

Согласно сообщению информатора, предстоящая линейка смартфонов Honor 300 будет включать в себя модель сравнительно небольшого размера. При этом название компактной модели в настоящий момент не раскрывается.

Если информация подтвердится, то Honor сможет освоить нишу компактных моделей, где в настоящее время представлено не так много продуктов, с которыми придётся конкурировать.

Данными о характеристиках новинки информатор не делится, но можно предположить, что компактная модель будет оснащаться сравнительно небольшим экраном с диагональю 6.1-6.4 дюйма.

Учитывая, что линейка смартфонов Honor 200 была запущена в мае текущего года, можно ожидать, что серия Honor 300 будет официально представлена примерно в этот же период следующего года.