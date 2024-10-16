Новинка может дебютировать в ближайшем будущем.

Бренд Redmi в скором времени может пополниться 5G-версией смартфона Redmi 14C, которая дополнит представленную в августе 4G-модификацию данной модели — предстоящая новинка появилась в базе данных Geekebench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench смартфон Redmi 14C 5G представлен с чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 2.21 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 1.96 ГГц, что указывает на наличие 4-нм чипа Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Кроме того, на сайте указано, что устройство снабжается 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 14.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 917 очков, оказавшись производительнее 4G-версии в 2.19 раза, а в многоядерном получил 2182 балла, что в 1.57 раза превосходит показатели Redmi 14C 4G.

Источник фото: Gizmochina

Согласно более ранним утечкам, смартфон Redmi 14C 5G является ребрендингом модели Redmi 14R 5G, дебютировавшей в Китае в прошлом месяце, поэтому от новинки можно ожидать наличия 6.88-дюймового дисплея с разрешением HD+ (720x1640 точек), пиковой яркостью 600 нит и частотой обновления 120 Гц, хранилища UFS 2.2, основной камеры на 13 Мп, дополненной 2-Мп макродатчиком, 5-Мп селфи-камеры и аккумулятора ёмкостью 5160 мА·ч.

Учитывая, что Redmi 14C 5G чуть ранее появлялся в коде HyperOS Xiaomi и базе данных IMEI, его дебют может состояться в ближайшем будущем.

Предполагается, что стоимость новой модели в индийской рознице составит около 10-12 тысяч рупий (119-143 доллара США), что сопоставимо или чуть выше 4G-версии, запущенной на мировом рынке по цене 119 долларов США.