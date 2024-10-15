Стоимость новинок достаточно демократична.

Компания Honor представляет два новых бюджетных смартфона, Honor X5b и X5b Plus, имеющих ряд схожих характеристик, но отличающихся по некоторым параметрам, пишет издание Gizmochina.

Honor X5b

Обе модели оснащаются чипсетом начального уровня MediaTek Helio G36, который вполне подойдёт для повседневных задач, 6.56-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 720x1612 точек и каплевидным вырезом, 4 ГБ оперативной памяти и ёмкой аккумуляторной батареей на 5200 мА·ч, что, учитывая не слишком энергозатратный чип, должно обеспечить достаточно длительную автономную работу.

Кроме того, оба смартфона оснащаются 5-Мп камерой на фронтальной стороне, предназначенной для селфи и видеозвонков, а также двойной камерой на задней панели, представленной вспомогательным датчиком на 0.8 Мп и основной камерой — у Honor X5b она использует 13-Мп датчик, а у Honor X5b Plus снабжается 50-Мп сенсором с диафрагмой f/1/8.

Honor X5b Plus

Источник фото: Gizmochina

Ещё одно различие между двумя новинками заключается в объёме постоянной памяти — стандартная модель оснащается накопителем на 64 ГБ, а Plus-версия имеет 128-ГБ хранилище.

Новинки поставляются с предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Honor MagicOS 8.0. Кроме того, устройства поддерживают сеть LTE и выпускаются в чёрном (Flowing Black) и голубом (Flowing Blue) цветовых оформлениях.

Обе модели уже появились в продаже в Саудовской Аравии — стоимость Honor X5b в пересчёте составляет около $80, а Honor X5b Plus достигает примерно $106.