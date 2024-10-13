Новинка должна дебютировать 30 октября.

Уже через несколько дней должен быть представлен флагманский чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), после чего целый ряд производителей презентует свои топовые модели смартфонов, одной из которых станет и iQOO 13 — совсем недавно информаторы раскрыли характеристики и дату дебюта предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

iQOO 13. Источник фото: Gizmochina

По данным информатора Digital Chat Station, в конце октября выйдут как минимум четыре смартфона, оснащённых чипом Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite) — среди них будет и iQOO 13, который в Китае должен дебютировать 30 октября.

Более ранние утечки намекали на наличие световой полосы вокруг модуля камеры, но представитель производителя сообщил, что видимых световых полос устройство не получит, но обзаведётся уникальным дизайнерским решением в виде оригинальной системы подсветки.

Как утверждает информатор Experience More, новинка будет оснащена плоской 2K-панелью BOE Q10 с частотой обновления 144 Гц, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и чипом Q2, разработанным специалистами производителя.

На задней панели устройства должны расположиться три 50-Мп камеры, представленные основным датчиком Sony IMX921, сенсором Samsung JN1 и телеобъективом с двухкратным оптическим зумом, судя по всему, с датчиком Sony IMX826, а на фронтальной стороне разместится 32-Мп селфи-камера с поддержкой видеосъёмки в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Также утверждается, что смартфон получит аккумуляторную батарею, ёмкость которой будет превышать 6100 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, новинке приписывается наличие одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, порта USB 3.0 и защиты от пыли и воды по стандарту IP68.

Информатор отмечает, что производитель делает особый упор на производительности, качестве дисплея и возможностях обработки фотографий, чтобы успешно конкурировать с Vivo X200.

Ожидается, что стоимость смартфона iQOO 13 в Китае составит 3999 юаней (565 долларов США).