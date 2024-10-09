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Чипсет среднего класса MediaTek Dimensity 8400 обнаружен в HyperOS от Xiaomi
Чип следующего поколения может быть представлен в ближайшем будущем.

Компания MediaTek может не ограничиться выпуском своего нового высокопроизводительного чипсета Dimensity 9400 в текущем году и в скором времени представить чип, предназначенный для моделей среднего класса — это следует из находки журналистов издания Gizmochina, обнаруживших SoC Dimensity 8400 в программном обеспечении HyperOS от Xiaomi.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что наряду с уже представленными на рынке чипами Dimensity 8200 и Dimensity 8300, имеющими модельные номера MT6896 и MT6897 соответственно, в HyperOS появилась и запись о SoC с модельным номером MT6899, принадлежащим Dimensity 8400.

Помимо HyperOS, упоминание о чипсете с номером модели MT6899 было обнаружено и на официальном сайте MediaTek, что намекает на продолжающуюся работу над предстоящей новинкой.

Хотя подробностей о технических характеристиках SoC следующего поколения данная утечка не раскрывает, ожидается, что чипсет среднего класса Dimensity 8400, как и старшая модель, Dimensity 9400, предложит более высокую производительность и эффективность по сравнению с предшественником.

Ранее информатор Digital Chat Station сообщал, что в бенчмарке AnTuTu результат чипа Dimensity 8400 располагается между 1.7 и 1.8 млн баллов, что более чем на 25% выше показателей модели предшествующего поколения, Dimensity 8300.

Учитывая появление Dimensity 8400 в HyperOS, дебют чипа следующего поколения может состояться уже в ближайшем будущем.

#mediatek dimensity 8400
Источник: gizmochina.com
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