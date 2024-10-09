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Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
Пользователям рекомендуется обновиться.

Компания Microsoft напоминала своим клиентам об истечении официальной поддержки двух версий Windows 11 в течение предыдущих нескольких недель, а сегодня этот момент настал, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что с сегодняшнего дня Windows 11 версии 21H2 более не поддерживается как для обычных клиентов, использующих редакции Home и Professional, так и для корпоративного и образовательного сегментов (Enterprise и Education), в то время как Windows 11 версии 22H2 поддержку для редакций Enterprise и Education сохраняет ещё на год, то есть до 14 октября 2025 года.

Отмечается, что для дальнейшего получения необходимых обновлений и апдейтов безопасности пользователям более не поддерживаемых официально версий Windows 11 рекомендуется самостоятельно обновиться, чтобы не подвергать свою систему опасности.

Конечно, для беспроблемного обновления Windows 11 до последней версии потребуется официально поддерживаемое оборудование — в противном же случае придётся поискать альтернативные пути установки обновления.

#microsoft #windows 11
Источник: neowin.net
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