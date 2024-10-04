Обнародованные фотографии проливают свет на нововведения в One UI 7.

В ходе своего мероприятия Developer Conference компания Samsung не только сообщила о периоде запуска бета-версии и релиза стабильной версии One UI 7, но и продемонстрировала смартфон Galaxy S24 Ultra, который уже получил предварительную версию обновления, чем и воспользовались некоторые журналисты, посетившие конференцию, которые затем поделились рядом изображений One UI 7, сообщает издание Gizmochina.

Отмечается, что сборка One UI 7 для Samsung Galaxy S24 Ultra имеет номер S928USQU3BXI2, что указывает на её выход в сентябре. Обновление основано на новейшей ОС Android 15.

На опубликованных изображениях видно, что Samsung внесла целый ряд изменений в дизайн и функциональность ряда приложений и меню — в частности, в One UI 7 Центр управления и Панель уведомлений теперь разделены для более эффективного и удобного использования смартфона.

Кроме того, Samsung заменила старые значки, присутствовавшие в One UI 6, на новые, получившие несколько иной внешний вид, что вносит ещё больше разнообразия в дизайн обновления.





One UI 7 (слева) и One UI 6.1.1 (справа)

Иконка батареи на One UI 7 поменяла свой дизайн с прямоугольного на более округлый, удачно сочетающийся с другими значками.





One UI 7 (слева) и One UI 6.1.1 (справа)

В целях улучшения управления устройством одной рукой южнокорейский производитель вносит ряд изменений в интерфейс ряда приложений, в том числе «Камеры», что позволит обладателям моделей Samsung более эффективно использовать смартфон для создания фото- и видеоматериалов.





Также следуя новому подходу, компания переработала домашний экран и внесла заметные изменения в меню недавно использованных приложений, а также изменила переход между приложениями.





Источник фото: Gizmochina

Конечно, это лишь часть улучшений и нововведений, которые принесёт One UI 7, поэтому для полноты картины рекомендуется дождаться релиза обновления.