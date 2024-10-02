Это позволит Pixel 10 сразу получить свежую версию ОС.

Компания Google может изменить временные рамки, в которые выпускаются очередные версии Android, представив Android 16 ранее, чем предполагалось — это следует из анализа документации, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Проанализировав документ Google Compatibility Definition Document для Android 15, предназначенный для разработчиков, и ряд исправлений для Android Open Source Project, специалисты пришли к выводу, что следующая версия ОС от Google, Android 16, выйдет во втором квартале следующего года.

Учитывая, что релиз очередной версии Android за последние десяток лет происходил с августа по ноябрь, это будет существенным изменением стратегии Google и положительно повлияет на запуск смартфонов серии Pixel 10, которые, если всё пойдёт по плану, сразу получат новейшую версию ОС, чего не случилось с моделями Pixel 9, дебютировавшими с Android 14 и ожидающими обновления до Android 15 только в середине октября.

Конечно, учитывая тот факт, что Google рассчитывала выпустить Android 14 и Android 15 в более ранние сроки, но была вынуждена перенести их релиз на несколько недель вперёд, уверенности в том, что Android 16 выйдет во втором квартале следующего года, тоже нет.