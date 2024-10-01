На второй строчке расположился Asus ROG Phone 8 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Известный бенчмарк AnTuTu публикует очередной рейтинг быстродействия флагманских смартфонов — в сентябрьском топе вновь лидирует модель, оснащённая чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, представляющий собой разогнанную версию чипсета Snapdragon 8 Gen 3, в составе смартфона RedMagic 9S Pro+ с результатом 2 142 552 балла занимает в свежем рейтинге AnTuTu первую позицию.

На втором месте с показателем 2 082 175 очков расположился Asus ROG Phone 8, оснащённый стандартным чипом Snapdragon 8 Gen 3, а замыкает тройку лидеров Redmi K70 Ultra с чипом MediaTek Dimensity 9300+, набравший 2 066 344 балла.

На четвёртой строчке разместился iQOO Neo 9S Pro+, который благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3 получил 2 055 464 очка, а пятую и шестую позиции заняли iQOO Neo 9S Pro и iQOO Z9 Turbo+, снабжённые Dimensity 9300+ – они завоевали 2 051 205 и 2 048 939 баллов соответственно.

Ещё три обладателя чипа Snapdragon 8 Gen 3, а именно iQOO 12, OnePlus 12 и OnePlus Ace 3 Pro, с результатами 2 015 388, 2 007 067 и 2 006 561 балл заняли седьмое, девятое и десятое места соответственно, а Vivo X100 с Dimensity 9300, получив 2 011 110 очков, оказался на восьмой строчке рейтинга.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Отмечается, что для попадания в топ AnTuTu смартфону необходимо пройти за месяц как минимум 1000 действительных тестов, поэтому не все модели могут попасть в рейтинг производительности.