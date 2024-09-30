Работа над проектом продолжается.

Специалисты целого ряда стран занимаются разработкой собственных квантовых компьютеров, которые в теории должны превзойти представленные на рынке стандартные платформы, но реальных задач, которые бы они могли решить, в настоящий момент для них реализовано не так уж и много, а об одном из основных предназначений ПК, играх, до недавнего времени и не думали — исправляет ситуацию испанский специалист по квантовым вычислениям Люк Мортимер, портировавший Doom на квантовый компьютер, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Разработанный специалистом порт шутера, названный Quandoom, представлен в виде одного файла QASM и написан на языке, используемом для программирования квантовых схем и алгоритмов. При этом для его работы требуется квантовый компьютер, характеристики которого поражают воображение — для выполнения кода необходимо 72 376 кубитов и 80 млн вентилей.

Учитывая, что наиболее мощный квантовый компьютер современности едва превышает 1200 кубитов, Quandoom явно создан для квантовых систем будущего, хотя благодаря симулятору QASM, переводящему квантовые инструкции в классические вычисления, поиграть в шутер можно и на обычном ПК или ноутбуке, имеющем 5-6 ГБ свободной оперативной памяти.

Кадры из Quandoom похожи на шутеры восьмидесятых годов прошлого века с векторной графикой. В настоящее время доступен только один уровень игры без звуков и музыки. Для запуска игры на Windows необходимо перетащить файл QASM на исполняемый файл симулятора.

Скачать необходимые файлы и ознакомиться с инструкцией можно на странице разработчика на платформе Github. В настоящее время специалист продолжает работу над данным проектом.