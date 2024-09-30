Судя по всему, компания продолжает следовать своей стратегии по удешевлению устройств Copilot+ PC.

Несколько недель назад компания Qualcomm представила два новых процессора серии Snapdragon X Plus с более скромными по сравнению с другими представителями линейки характеристиками, но, судя по всему, не ограничится этим, о чём сообщает информатор Roland Quandt, пишет издание NotebookCheck.

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По данным информатора, Qualcomm готовит более доступную модель серии Snapdragon X Plus, которая получит название X1P-24-100 и восемь процессорных ядер. Ожидается, что предстоящая новинка расположится ниже недавно дебютировавших чипов X1P-46-100 и X1P-42-100.

Хотя процессор X1P-24-100 и сохранит аналогичное количество ядер и, вероятно, возможности NPU, составляющие 45 TOPS, чтобы соответствовать требованиям Copilot+ PC, предполагается, что новинка будет иметь меньший объём кэш-памяти, пониженные частоты и более слабый графический процессор по сравнению с другими моделями серии. Конечно, это должно снизить ценник новинки по сравнению с другими моделями Snapdragon X Plus.

Процессор X1P-42-100 обладает 30 МБ кэш-памяти и способен достигать тактовых частот 3.4/3.2 ГГц при однопоточной/многопоточной нагрузке, а его GPU обеспечивает 1.7 TFLOPS — именно от этих характеристик и стоит отталкиваться при оценке спецификаций X1P-24-100.

Появление в ассортименте Qualcomm моделей с пониженными характеристиками соответствует стратегии по выпуску более доступных устройств под брендом Copilot+ PC.