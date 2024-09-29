Новинка должна дебютировать в следующем году.

Компания MSI готовится к будущему дебюту настольных процессоров Intel и видеокарт Nvidia следующего поколения, представив на мероприятии, проведённом в Тайване, свою новую систему, которая будет оснащена по последнему слову техники.

Источник фото: NotebookCheck/Cowcotland

Как сообщает издание NotebookCheck, готовая система MSI MEG Vision X AI будет иметь мощное оборудование следующего поколения и позиционироваться в качестве высокопроизводительного решения с особым упором на задачи с применением технологий искусственного интеллекта, для решения которых новинка обеспечит быстродействие до 1321 TOPS.

Согласно рекламным материалам, MEG Vision X AI будет поставляться с процессорами следующего поколения Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, которые должны быть представлены в ближайшие недели, и новейшими видеокартами Nvidia серии GeForce RTX 50, анонс которых, как предполагается, состоится в начале следующего года.

Источник фото: NotebookCheck/Overclocking.com

Кроме того, новинка имеет встроенный дисплей на фронтальной панели, который можно использовать как для вывода системной информации, так и в качестве вспомогательного экрана.

MSI MEG Vision X AI должна дебютировать в следующем году, но точных сроков производитель не называет. Информации о стоимости новинки тоже не предоставляется, но с учётом её высококлассного оснащения и позиционирования ценник вряд ли будет низким.