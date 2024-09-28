Новинка дебютирует через несколько месяцев.

Слухи о продолжающейся работе компании Qualcomm не только над своим высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, но и над его более доступной версией, Snapdragon 8s Gen 4, появились некоторое время назад, после чего совсем недавно были подтверждены утечкой, указывающей на наличие упоминания о чипе с модельным номером SM8735 в программном обеспечении HyperOS от Xiaomi, а сегодня информатор Yogesh Brar обнародовал сроки презентации предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

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По данным информатора, если флагманская модель, Snapdragon 8 Gen 4, как и положено, дебютирует в четвёртом квартале текущего года, то Snapdragon 8s Gen 4 с модельным номером SM8735 должен появиться в первом квартале следующего года.

Также был упомянут чипсет с модельным номером SM8775, который может представлять собой модель Snapdragon 8+ Gen 4 — как отмечает информатор, каких-либо данных относительно этого чипа в настоящий момент не имеется.

Кроме того, Yogesh Brar предполагает, что Qualcomm сохранит прежний порядок именования своих чипсетов, хотя недавняя утечка указывала на то, что Snapdragon 8 Gen 4 поменяет своё название на Snapdragon 8 Elite.

Если Qualcomm будет следовать своей прежней стратегии, то чипсет Snapdragon 8s Gen 4 должен будет представлять собой более доступную версию Snapdragon 8 Gen 4, сохраняя тот же набор ядер, но имея более скромные характеристики по сравнению с флагманским чипом.

Учитывая, что стоимость Snapdragon 8 Gen 4, как полагает ряд информаторов, по сравнению с моделью предшествующего поколения увеличится, более дешёвый Snapdragon 8s Gen 4 может стать лучшим выбором для более доступных моделей смартфонов, предлагая производительность на достаточно высоком уровне.