При этом Arm Immortalis-G925 MP12, которым оснащается MediaTek Dimensity 9400, новинка побороть пока не может.

По мере приближения даты официального запуска чипа нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в сети Интернет появляется всё больше информации, проливающей свет на производительность предстоящей новинки — новая утечка на платформе Weibo говорит о заметном повышении быстродействия GPU, которым оснащается чипсет, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

По данным информатора, графический процессор Adreno 830 в составе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 способен достигать частоты 1.1 ГГц, а не 965 МГц, как говорилось ранее, что обеспечивает ещё более высокую производительность — в тесте GFXBench Aztec Ruins High он демонстрирует 125 fps, обходя своего предшественника, Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3, на 37%.

Кроме того, предстоящая новинка не оставляет шансов Apple A18 Pro, превосходя соперника на 71%, а вот Arm Immortalis-G925 MP12 в составе MediaTek Dimensity 9400, который, согласно утечкам, обеспечивает показатель около 134 fps в этом же тесте, обогнать пока не в состоянии.

Отмечается, что приведенные информатором результаты основаны на тестах референсного устройства, в то время как показатели серийной версии чипсета могут быть ещё выше, поэтому шансы на достижение результатов графического процессора, которым оснащается Dimensity 9400, всё ещё есть.

Помимо этого, ряд утечек сообщает о наличии у Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 технологии, аналогичной DLSS Frame Generation, что позволит ещё больше повысить показатели fps в играх.