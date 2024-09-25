Новинка имеет до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Суббренд Vivo расширяет свою линейку смартфонов Z9, представляя новую модель, получившую название iQOO Z9 Turbo+ и высокопроизводительный чип от MediaTek совместно с аккумулятором повышенной ёмкости, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оснащается 6.78-дюймовым OLED-дисплеем Huaxing C8 с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Новинка имеет высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+, дополненный выделенным чипом Q1 для повышения быстродействия. Отводит излишки тепла от компонентов устройства мощная система охлаждения, что немаловажно, учитывая наличие горячего чипсета.

Новинка снабжается оперативной памятью LPDDR5 объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 до 512 ГБ. Питает устройство ёмкая аккумуляторная батарея 6400 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Смартфон имеет стильный дизайн с плоской рамкой, скруглёнными углами и квадратным модулем камеры на задней панели, вмещающим 50-Мп основной датчик Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. На фронтальной панели размещается 16-Мп селфи-камера.

Кроме того, новинка оснащается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, ИК-излучателем и портом USB Type-C, а также имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP65, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC и работает под управлением OriginOS 4 на базе Android 14. Устройство поставляется в следующих цветовых оформлениях — Midnight Black, Moon Shadow Titanium и Starlight White.

Стоимость смартфона iQOO Z9 Turbo+ в базовой конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 2299 юаней (330 долларов), версия с 16 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем оценена в 2499 юаней (355 долларов), вариант с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 512 ГБ стоит 2699 юаней (385 долларов), а конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 2899 юаней (410 долларов).