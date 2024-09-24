Новинка будет представлена через несколько недель.

После череды разнообразных утечек в сети Интернет наконец-то появилась официальная информация, проливающая свет на дату запуска высокопроизводительного чипсета MediaTek Dimensity 9400, информирует издание NotebookCheck.

Источник фото: Abhishek Yadav/X

Сообщается, что дата запуска чипсета следующего поколения от MediaTek, на которую намекали некоторые информаторы, подтверждена официально — чип Dimensity 9400 будет запущен 9 октября текущего года в 10:30 по местному времени.

В опубликованных рекламных материалах, посвящённых предстоящей новинке, производитель отметил ряд отличительных особенностей нового чипа, благодаря которым он будет успешно конкурировать с другими высокопроизводительными продуктами.

В частности, чипсет MediaTek Dimensity 9400 обладает усовершенствованным NPU для ускорения задач с использованием технологий искусственного интеллекта, а также высокопроизводительными CPU и GPU.

Подробностей о характеристиках нового чипа не так уж и много — известно, что новинка сохранит 8-ядерную конфигурацию и получит одно основное ядро Cortex-X925. О вспомогательных ядрах официальной информации в данный момент не имеется, но, согласно ряду утечек, чипсет также обзаведётся тремя ядрами Cortex-X4 и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A725.

Предыдущая утечка указывает на высокую производительность графического процессора Arm Immortalis-G925, которым оснащается чип Dimensity 9400 — утверждается, что он превосходит как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, так и Apple A18 Pro. Кроме того, чип должен получить поддержку оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 10.7 Гбит/c.

Ожидается, что первыми смартфонами, оснащёнными SoC MediaTek Dimensity 9400, станут модели серии Vivo X200.