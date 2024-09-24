Новинка может заметно превзойти своего предшественника.

Через несколько недель должен быть официально представлен высокопроизводительный чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, но в сети Интернет уже появляются утечки, публикуемые информатором на платформе Weibo и проливающие свет на возможности его наследника, Snapdragon 8 Gen 5, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: TechRadar/Qualcomm

Утверждается, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 сохранит ту же конфигурацию, что и его предшественник, имея два производительных и шесть эффективных ядер, но его P-ядра будут способны достигать тактовой частоты 5.0 ГГц, а E-ядра смогут работать на частоте до 4.0 ГГц, что значительно выше по сравнению с возможностями чипсета Snapdragon 8 Gen 4, производительные и эффективные ядра которого, судя по утечкам, функционируют на тактовых частотах до 4.32 и 3.53 ГГц соответственно.

Отмечается, что указанные параметры справедливы для экземпляров Snapdragon 8 Gen 5, произведённых на узле N3P от TSMC, в то время как для версии Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, которая будет выпускаться с использованием узла SF2 от Samsung, тактовые частоты могут быть ещё выше.

Конечно, до запуска чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 пройдёт ещё немало времени, поэтому ряд утечек могут оказаться не соответствующими действительности.