Она может быть использована для выпуска модулей оперативной памяти, предназначенных для различных задач.

Российская компания «Мегаполис-Телеком регион» получила патент на отечественную микросхему памяти, не уступающую зарубежным аналогам по ряду характеристик — об этом пишет издание CNews, ссылаясь на информацию, обнаруженную в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Источник фото: PCMag

Патент, выданный ООО «Мегаполис-Телеком регион» 9 сентября текущего года и действующий в течение последующих десяти лет, свидетельствует об исключительных правах компании на технологию, называемую «Топология интегральной микросхемы памяти DDR5 К1661РП1ВЯ».

В аннотации к документу указывается, что патент распространяется на микросхему памяти DDR5 К1661РП1ВЯ в корпусе FBGA, предназначенную для выпуска модулей оперативной памяти. Данная микросхема характеризуется объёмом от двух до четырёх гигабайт, напряжением питания 1.1 В, эффективной частотой от 4800 до 5600 МГц и пропускной способностью 38 400 Мбит/c – подобные характеристики имеет и целый ряд зарубежных аналогов.

В компании подтвердили, что действительно получили патент на отечественную микросхему памяти DDR5, но информацией о сроках запуска её в серию и другими подробностями относительно места и параметров производства с журналистами источника делиться не спешат, аргументируя это тем, что лишние данные могут помешать процессу запуска продукта в связи с санкциями против России со стороны западных стран.

Отмечается, что в настоящий момент в Российской Федерации может не быть производственных возможностей для выпуска описываемой в патенте микросхемы, чем и может быть вызвана скрытность при запуске данного продукта.