Новинка может позиционироваться в качестве более доступной модели серии Razr 50.

Бренд Motorola работает над своим доступным смартфоном линейки Razr 50, имеющим название Razr 50s, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных Geekbench, сообщает издание 91mobiles.

Источник фото: NotebookCheck

На сайте Geekbench смартфон Motorola Razr 50s представлен с чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами, достигающими тактовой частоты 2.5 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 2.0 ГГц — предполагается, что это может быть либо MediaTek Dimensity 7300X, которым снабжается стандартная модель Motorola Razr 50, либо Dimensity 7300. Кроме того, устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 14.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 1040 баллов, а в многоядерном получил 3003 очка, что весьма схоже с показателями смартфона Motorola Razr 50, набирающего 1051 и 3032 очка соответственно — это указывает на то, что с точки зрения производительности CPU новинка не будет отличаться от стандартной модели.

Источник фото: 91mobiles

Чуть ранее смартфон Motorola Razr 50s появился на одном из сайтов сертификации, раскрыв факт наличия поддержки HDR10+, но не прояснив, распространяется ли она на внешний дисплей, или ограничивается только внутренним.

Хотя подробностей о позиционировании новинки в настоящий момент не имеется, судя по названию, новая модель будет наиболее доступной в линейке Motorola Razr 50, что, судя по всему, заставит производителя пойти на компромиссы, снизив некоторые характеристики устройства по сравнению с другими представителями серии.