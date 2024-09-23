Пользователям приходится искать обходные пути для устранения неполадки.

Спрос на новые модели смартфонов серии iPhone 16 оказался более скромным, чем ожидалось, что связывают с малым количеством новых функций, которыми снабдила Apple свои новинки, а одна из них может дополнительно навредить продажам — как сообщает издание Gizmochina, целый ряд обладателей модели iPhone 16 Pro жалуется на проблемы с дисплеем смартфона, виня в этом новую кнопку камеры.

Источник фото: NotebookCheck/Reddit

Владельцы iPhone 16 Pro отмечают, что в ряде случаев сенсорный экран смартфона попросту перестаёт реагировать на касания, причём в основном данная проблема проявляется на правой стороне дисплея, где и расположена кнопка камеры.

Некоторые пользователи полагают, что неполадки связаны со случайными касаниями злополучной кнопки камеры, после которых экран и перестаёт функционировать должным образом. Согласно сообщениям, проблему труднее воспроизвести, когда смартфон используется в чехле, хотя полностью она не исчезает.

Источник отмечает, что данное поведение может заключаться в неверном механизме работы функции, называемой Palm Rejection, которая в ряде случаев предотвращает реакцию на случайные касания экрана.

Если проблема с дисплеем действительно заключается в неправильной работе программного обеспечения, то обновление должно исправить ситуацию, в противном же случае неисправная кнопка питания может потребовать исправления на аппаратном уровне.

В настоящее время компания Apple не давала каких-либо разъяснений относительно данной проблемы, а пользователям приходится искать обходные пути, например, стараться не касаться кнопки камеры.