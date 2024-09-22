Новинка дебютирует в ближайшие дни.

Несколько дней назад компания Vivo раскрыла внешний вид и ключевые характеристики своего предстоящего смартфона V40e, а сегодня индийское подразделение производителя обнародовало дату запуска новинки, сообщает издание GSMArena.

Как говорится в рекламном постере, демонстрирующем дизайн предстоящей новинки, официальный запуск смартфона Vivo V40e состоится в Индии 25-го сентября в 12:00 по местному времени.

Ранее компания подтвердила, что новая модель будет оснащаться изогнутым дисплеем с диагональю 6.77 дюйма, разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камерой, представленной датчиком Sony IMX882 и поддерживающей оптическую стабилизацию изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным датчиком, а также 50-Мп камерой, расположенной в вырезе экрана и предназначающейся для селфи и видеозвонков.

Источник фото: GSMArena

Поддерживать автономную работу смартфона будет аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 80-Вт зарядки. Устройство будет предлагаться в двух цветах — Royal Bronze и Mint Green.

Данные об используемом чипсете и другие подробности в настоящий момент не раскрываются.