Новинка получит 6.77-дюймовый экран и ёмкую батарею.

В ближайшее время к смартфонам Vivo V40, V40 Pro, V40 Lite и V40 SE присоединится новая модель линейки V40, Vivo V40e — сегодня производитель раскрыл подробности о характеристиках и дизайне новинки на своём официальном веб-сайте, сообщает издание GSMArena.

Смартфон Vivo V40e обзаведётся 6.77-дюймовой панелью с разрешением 2392x1080 точек, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и вырезом для селфи-камеры. Питанием новинку обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт.

На задней панели смартфона размещается модуль камеры овальной формы, вмещающий в себя 50-Мп основной объектив с сенсором Sony IMX882, поддерживающим оптическую стабилизацию изображения, и 8-Мп сверхширокоугольную камеру. На фронтальной панели располагается 50-Мп «групповая селфи-камера Eye-AF».

Основная камера новинки обеспечивает запись видео с разрешением 4K с гибридной стабилизацией изображения, предусматривающей использование оптической и цифровой стабилизации изображения. Также устройство получает целый набор функций с использованием технологий искусственного интеллекта AI Portrait Suite, в том числе AI Eraser и AI Photo Enhancer.

Источник фото: GSMArena

Толщина новой модели составляет 7.49 мм, а вес достигает 183 г. Новинка будет выпускаться в двух цветовых оформлениях — Royal Bronze и Mint Green.

Информацией о стоимости и дате запуска смартфона Vivo V40e производитель в настоящее время не делится.