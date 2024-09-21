Кроме того, в ряде тестов новинка превзошла Apple M3 и Ryzen Z1 Extreme.

Первые ноутбуки с анонсированными в начале сентября процессорами Intel Lunar Lake должны появиться в продаже только на следующей неделе, но одна из новинок, Intel Core Ultra 7 268V, уже сегодня появилась в видео на YouTube-канале ThinkView, продемонстрировав сравнительно высокую производительность, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Процессор Intel Core Ultra 7 268V тестировался в составе ноутбука Dell XPS 13 совместно с оперативной памятью LPDDR5X объёмом 32 ГБ. В одноядерном тесте Cinebench модель Lunar Lake получила 2054 балла, обогнав своих конкурентов, AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Apple M3, набравших 2049 и 1932 очка соответственно.

Примечательно, что энергопотребление Core Ultra 7 268V составило всего 15 Вт, в то время как Ryzen AI 9 HX 370 потреблял на 6 Вт больше. Безоговорочным же лидером по данному параметру стал Apple M3 с показателем 6 Вт.

В многопоточном тесте Cinebench R23 победа досталась Ryzen AI 9 HX 370, а Core Ultra 7 268V даже не смог обогнать Ryzen Z1 Extreme, но это не удивительно, так как модели AMD имеют заметно больше потоков.

Встроенный графический процессор Intel Arc 140V, которым оснащается Core Ultra 7 268V, в тесте Time Spy набрал 3715 баллов и продемонстрировал своё превосходство над Radeon 890M в составе Ryzen AI 9 HX 370, получившим 3526 очков, и Radeon 780M, которым снабжён Ryzen Z1 Extreme, с показателем 3017 баллов.

Источник фото: NotebookCheck/ThinkView

Кроме того, в ряде популярных игр новинка обеспечила достаточно неплохую производительность, потребляя всего 17 Вт — в Far Cry 6 средний показатель составил около 30 fps, а в Black Myth: Wukong достиг примерно 50 fps. Это позволит Core Ultra 7 268V стать производительной основой для портативных игровых консолей и составить конкуренцию для продуктов AMD.

Ожидается, что мобильные устройства, оснащённые процессорами Intel Lunar Lake, начнут появляться в продаже с 24 сентября текущего года.