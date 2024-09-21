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Раскрыты данные об улучшениях экрана смартфонов Apple iPhone 17 и iPhone 17 Slim
От Apple ожидают заметных нововведений в серии iPhone 17.

Не успело пройти и пары недель с момента анонса новой линейки смартфонов Apple iPhone 16, как в сети Интернет появляются свежие утечки о будущей серии iPhone 17, которая, как сообщает Росс Янг из Display Supply Chain Consultants, получит ряд заметных изменений, информирует издание GSMArena.

Источник фото: 9to5Mac

Прежде всего, утечка подтверждает недавние слухи о том, что на смену Plus-версии в предстоящей линейке придёт iPhone 17 Slim, который присоединится к моделям iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Также утверждается, что iPhone 17 получит долгожданное обновление дисплея, который будет представлен панелью LTPO OLED, благодаря чему частота обновления может изменяться в широких пределах, варьирующихся от повышенного вдвое по сравнению с моделью предшествующего поколения, iPhone 16, пикового показателя, составляющего 120 Гц, до крайне низкого значения, возможно, достигающего 1 Гц.

Модель iPhone 17 Slim, как сообщается, также оснастят экраном с аналогичной стандартной модели панелью LTPO OLED, что не удивительно, учитывая желание Apple привлечь больше внимания потенциальных покупателей к Slim-версии.

Что касается данных, опубликованных ранее Россом Янгом и намекающих на то, что отличительной особенностью Pro-вариантов следующего поколения, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, станет подэкранная технология Face ID, то, как заметили журналисты издания 9to5Mac, чуть позже они были опровергнуты информатором, сообщившим о банальном недоразумении.

Учитывая, что серия iPhone 16, согласно ряду источников, не слишком заинтересовала покупателей, что может быть связано с малым количеством нововведений по сравнению с моделями предшествующего поколения, Apple может учесть свои ошибки, наделив модели линейки iPhone 17 более заметными улучшениями.

#iphone 17 #iphone 17 slim #iphone 17 pro #iphone 17 pro max
Источник: gsmarena.com
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