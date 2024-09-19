Новинка дебютирует 24 сентября.

Уже совсем скоро к уже вышедшим моделям серии Vivo iQOO Z9 присоединится и смартфон Vivo iQOO Z9 Turbo+, информацией о дизайне, характеристиках и дате выхода которого поделился производитель, сообщает издание GSMArena.

Внешне смартфон Vivo iQOO Z9 Turbo+ выглядит аналогично моделям iQOO Z9 и iQOO Z9 Turbo, имея плоскую рамку и квадратный модуль камеры со скруглёнными краями, размещённый на задней панели и вмещающий два объектива. На опубликованных изображениях смартфон представлен в цветовом оформлении Desert Moon.

Производитель делает акцент на ёмкости аккумуляторной батареи новой модели, составляющей впечатляющие 6400 мА·ч, что превышает возможности не только дебютировавших ранее представителей серии Z9, но и является рекордом для смартфонов под брендом iQOO.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка получит высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+, который, как заявляет производитель, набирает 2 387 855 баллов в бенчмарке AnTuTu, экран с разрешением 1.5K и испарительную камеру, повышающую эффективность охлаждения компонентов устройства.

Производитель подтверждает, что официальная презентация смартфона Vivo iQOO Z9 Turbo+ состоится 24 сентября текущего года.

Согласно ряду утечек, не подтверждённых официально, новинка обзаведётся 6.78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а также 16-Мп селфи-камерой и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.