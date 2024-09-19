Перекупщики взвинтили ценники на инновационную новинку.

Первый в мире серийный смартфон Huawei Mate XT Ultimate произвёл настоящий фурор в мобильном мире, что оказалось на руку и перекупщикам — в связи с тем, что количество экземпляров инновационной модели ограничено, продавцы взвинтили цены в несколько раз, информирует издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что на одном из крупнейших рынков электроники, расположенном в китайском городе Шэньчжэн, продавцы предлагают Huawei Mate XT Ultimate за поражающие воображение суммы, достигающие 60 000-70 000 юаней (8 400-9 800 долларов).

На онлайн-платформе Xianyu разброс цен впечатляет ещё больше — перекупщики просят за новинку от 30 000 до 100 000 юаней (4 200-14 000 долларов). Продавцы признаются, что желают извлечь наибольшую выгоду в связи с ограниченным предложением и повышенным интересом к новой модели.

Компания Huawei оценивает свой Mate XT Ultimate от 19 999 юаней (2 800 долларов) за версию с 256-ГБ хранилищем до 23 999 юаней (3 370 долларов) за вариант с накопителем объёмом 1 ТБ, поэтому цены перекупщиков выглядят весьма завышенными.

Ажиотаж вокруг Huawei Mate XT Ultimate не стал сюрпризом, так как первая в мире серийная модель, обладающая экран с тройным складыванием, уже собрала около 6.3 млн предварительных заказов на онлайн-платформе производителя, но это вовсе на значит, что все желающие смогут быстро получить желанное устройство, поэтому некоторые оказываются в поисках альтернативы, что и приводит их к перекупщикам.

Отмечается, что данная ситуация указывает на то, что Huawei успешно перевела фокус публики с недавно анонсированной линейки Apple iPhone 16, представители которой уже сейчас дешевеют на рынках Китая, на свою модель Mate XT Ultimate.