Компания выпустит новую прошивку, повышающую возможности, в следующем месяце.

Компания Logitech решила сделать обладателям ряда моделей своих игровых мышей, оснащённых современным сенсором, сюрприз, предоставив бесплатное обновление прошивки, позволяющее повысить их характеристики, сообщает издание PC Gamer.

Источник фото: PC Gamer/Logitech

В ходе презентации своей новой игровой мыши G Pro X Superlight 2 Dex Lightspeed, снабжённой датчиком Hero 2 с разрешающей способностью до 44 000 DPI, компания Logitech сообщила о выпуске обновления прошивки, позволяющего повысить возможности более старых моделей, оснащённых данным сенсором, до соответствующих более высоких значений.

Благодаря этому апдейту игровые мыши с датчиком Hero 2, такие, как, например, Pro X Superlight 2, характеризующаяся разрешением до 32 000 DPI и скоростью 500 IPS, что уже является достаточно внушительными показателями, заметно увеличат свой потенциал — разрешающая способность возрастёт до 44 000 DPI, а скорость увеличится до 888 IPS, что значительно расширит возможности геймеров.

Чтобы мышь смогла обновиться, необходимо будет подключиться к программному обеспечению Logitech G Hub, которое сможет скачать и установить апдейт. Ожидается, что развёртывание обновления стартует в октябре.