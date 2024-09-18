Ключевые характеристики новинки перекликаются с Galaxy M55.

Компания Samsung готовится представить свою новую модель смартфона, получившую название Galaxy M55s и оригинальный дизайн, что становится известным благодаря информатору Mukul Sharma, опубликовавшему реальные фотографии предстоящей новинки и ряд её характеристик, сообщает издание Gizmochina.

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy M55s будет отличаться новым дизайном Fusion. Как видно по фотографиям, новинка имеет достаточно необычный внешний вид, отличаясь трёхкомпонентным дизайном, состоящим из основной глянцевой части, занимающей около двух третей общей площади задней панели, матовой области, расположенной возле боковой грани, а также прямоугольного пространства с несколькими полосами, обрамляющего модуль камеры и простирающегося чуть далее середины устройства.

Кроме того, представленные изображения демонстрируют, что смартфон будет выпускаться как минимум в двух цветовых оформлениях — светло-голубом и чёрном.

Источник фото: Mukul Sharma/X

Новинке приписывается наличие дисплея Super AMOLED+ с частотой обновления 120 Гц и чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Более ранние утечки сообщали, что смартфон получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможности расширения благодаря слоту для карт памяти microSD.

Основная камера новой модели, как утверждается, будет представлена 50-Мп объективом с поддержкой оптической стабилизации изображения, а дополнять её будут 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрокамера. На фронтальной стороне новинки расположится 50-Мп селфи-камера.

Характеристики Galaxy M55s кажутся весьма знакомыми, и это не случайно — весьма похожими спецификациями обладает Galaxy M55, поэтому вполне возможно, что новинка будет отличаться от уже дебютировавшей модели только своим дизайном.

Как сообщает информатор, стоимость смартфона Samsung Galaxy M55s в индийской рознице составит 20 000 рупий ($238).