Пользователи жалуются на досадный баг.

Владельцы смартфонов Samsung серии Galaxy S23 просили производителя выпустить обновление, улучшающее возможности камер, но свежая версия One UI 6.1.1, помимо ряда улучшений, принесла и досадную ошибку, с которой уже столкнулись некоторые пользователи, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizchina

Ошибка, обнаруженная Таруном Ватсом в обновлении One UI 6.1.1 с версией сборки CXH7, ухудшает возможности камеры смартфонов Samsung серии Galaxy S23 – сообщается, что при выборе в приложении камеры увеличения в пределах от 16x до 19.9x результатом становятся размытые фотографии.

В качестве временного решения, устраняющего данную проблему, специалист рекомендует установить средние или низкие параметры для интеллектуальной оптимизации в приложении камеры.

Источник фото: Gizmochina

Ещё одной претензией к One UI 6.1.1, выпущенному в сентябре, является тот факт, что обновление поставляется с апдейтом безопасности, датированным августом.

В настоящее время информации о реакции на этот досадный баг со стороны представителей Samsung ещё не поступало. Возможно, компания исправит проблему в следующем обновлении, которое выйдет в ближайшие недели.

Samsung приступила к развёртыванию обновления One UI 6.1.1 для смартфонов серии Galaxy S23 и ряда других моделей 16 сентября. Ожидается, в что в ближайшее время список устройств, для которых выйдет обновление, будет расширяться.