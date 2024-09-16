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Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Разработчики рассчитывают начать продавать свою приставку в конце года.

Несколько месяцев назад в сети Интернет появилась информация о разработке игровой консоли, получившей название Supersega и способной запускать игры, выпущенные для систем Sega, а сегодня разработчики данного устройства поделились некоторыми подробностями, проливающими свет на стоимость и период запуска новинки, сообщает издание NotebookCheck.

Игровая консоль Supersega будет оснащаться FPGA-чипом Virtex Ultrascale+, позволяющим запускать игры, разработанные для приставок Dreamcast, SG-1000, Master System, Mega Drive/Genesis и Saturn, а также компьютера SC-3000 на базе игровой консоли SG-1000.

Новинка будет иметь три слота для установки картриджей от различных моделей приставок, а также устройство для чтения и записи CD/DVD-дисков для Dreamcast и Saturn. Кроме того, устройство получит кардридер с поддержкой карт памяти SD.

Источник фото: NotebookCheck/Supersega

Как заявляют разработчики консоли в своём сообщении, предварительное бронирование для Supersega, предполагающее скидку в 30 % при единовременном сборе в размере €3/$3, планируется запустить уже в следующем месяце. С учётом того, что стоимость приставки во время предзаказа составит от €300 до €350, финальная цена устройства может перевалить за €450.

Продажи Supersega, как планируется, должны стартовать в конце текущего года, но разработчики до сих пор не продемонстрировали даже прототип устройства, позволяющий запускать игры, что ставит под сомнение реализацию их планов в оговоренные сроки. Также не стоит исключать вариант того, что данная игровая консоль так и не пойдёт в серию, как это уже происходило с другими похожими устройствами.

#sega #supersega
Источник: notebookcheck.net
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