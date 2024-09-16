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Самый тонкий смартфон Infinix последних нескольких лет сравнили с iPhone на реальных фото
Новинка получила элегантный дизайн.

В ближайшем будущем бренд Infinix пополнится новой моделью смартфона, отличающейся весьма тонким корпусом — изображениями, демонстрирующими внешний вид предстоящей новинки, делится издание Passionategeekz, говорится в публикации сайта Gizmochina.

Как видно на фотографиях, предстоящий смартфон Infinix имеет элегантный дизайн с изогнутым дисплеем, скруглёнными краями, средней рамкой, плавно соединяющей фронтальную и заднюю части устройства, и выступающим модулем камеры прямоугольной формы с вертикально расположенными объективами. 

Отмечается, что толщина будущей новинки составляет всего 6 мм, что делает его самым тонким смартфоном бренда за последние несколько лет и является весьма впечатляющим показателем по сравнению с современными смартфонами.

На одной из представленных фотографий новая модель Infinix сравнивается с iPhone Pro/Pro Max, благодаря чему видна ощутимая разница в толщине двух моделей, что вполне объяснимо, учитывая тот факт, что недавно дебютировавшие Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max имеют толщину 8.3 мм, а стандартный iPhone 16 – 7.8 мм.

Источник фото: Passionategeekz/Gizmochina

Предполагается, что столь небольшая толщина устройства может достигаться за счёт применения кремний-углеродного аккумулятора, обладающего более высокой плотностью энергии по сравнению со стандартными литий-ионными батареями, что позволяет уменьшить размеры аккумулятора при сохранении аналогичной ёмкости.

Более подробной информации о характеристиках новой модели Infinix в настоящее время не предоставляется, но ожидается, что официальная презентация состоится уже в ближайшем будущем.

#infinix
Источник: gizmochina.com
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