Время запуска приложений может уменьшиться на 50 %.

Компания Microsoft признала, что ряд поставляемых с Windows 11 приложений, таких как Photos, запускаются слишком медленно, что требует обходных путей для решений данной проблемы, поэтому софтверный гигант выпускает обновление для Windows App SDK, которое, как заявляется, заметно повысит производительность приложений на его основе и позволит решить ряд других проблем, сообщает издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Комплект разработки программного обеспечения Windows App SDK, предназначенный для создания приложений для ОС Windows, имеет ряд полезных инструментов, но до недавнего времени приносил разработчикам и ряд проблем — приложения, созданные с его помощью, могли запускаться крайне медленно, а также потребляли больше памяти по сравнению с традиционными программами.

К счастью, Microsoft приняла меры по устранению данных недочётов и выпустила новую версию Windows App SDK с поддержкой «Native AOT», что подразумевает реализацию нативной компиляции Ahead-Of-Time (AOT). Как следует из тестов компании, данное решение позволяет уменьшить время запуска приложений на 50 %.

Кроме того, софтверный гигант решил отказаться от практики жёстко связанного Edge WebView2 SDK в Windows App SDK, перейдя на использование NuGet, что позволяет получать доступ к набору инструментов только при необходимости и уменьшает размер приложения. Также ожидается, что программы на основе свежей версии SDK будут потреблять меньше оперативной памяти.

Отмечается, что данные нововведения не улучшают работу приложений в Windows 11 напрямую, требуя от разработчиков использования новой версии Windows App SDK для модификации своих программ.