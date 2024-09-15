Роботакси было замечено на студии Warner Bros.

В скором времени компания Tesla, возглавляемая американским предпринимателем Илоном Маском, собирается представить своё беспилотное такси, называемое Robotaxi или Cybercab — до недавнего времени в сети Интернет были опубликованы только концептуальные изображения предстоящей новинки, но сегодня прототип беспилотного электромобиля был замечен на территории студии Warner Bros. в Калифорнии, после чего была опубликована фотография, демонстрирующая роботакси на проезжей части, сообщает издание NotebookCheck.

Фактический дизайн Robotaxi в ярко-жёлтой окраске угадать весьма трудно, так как специалисты, судя по всему, замаскировали его, придав кузову несколько иную форму, отличную от реальной.

Конечно, некоторые концептуальные особенности, имеющиеся на более ранних чертежах прототипа Cybercab, заметить можно, но ряд деталей выглядит весьма странно, например, вмятины на крыше и капоте, загадочная надстройка в задней части и нечто, напоминающее лидар, на крыше, что весьма удивительно с учётом заявлений Tesla об отсутствии потребности в технологии LiDAR при автономном вождении.

Концепт Tesla Robotaxi

Источник фото: Matthew Donegan-Ryan/X

Вполне вероятно, что компания скрыла целый ряд деталей Robotaxi от любопытных глаз, чтобы в сети раньше времени не появились фотографии реального дизайна будущей новинки.

Ожидается, что беспилотное такси Tesla Robotaxi будет основано на платформе доступного электромобиля Model 2 и предстанет на официальной презентации 10 октября текущего года.