Это позволит новинке вывести визуальную составляющую в играх на новый уровень.

Несколько дней назад компания Sony официально представила свою новую игровую консоль PlayStation 5 Pro, получившую ряд заметных улучшений по сравнению со стандартной моделью, а сегодня в сети Интернет появляются новые подробности относительно характеристик новинки — в своём недавнем разговоре с изданием CNET Марк Черни, ведущий архитектор оборудования подразделения PlayStation, рассказал о преимуществах PS5 Pro в играх с использованием технологии трассировки лучей, попутно раскрыв некоторые интересные факты, информирует сайт TechSpot.

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Марк Черни сообщил, что возможности трассировки лучей новейшей PlayStation 5 Pro основаны на архитектуре, которая в настоящий момент ещё не доступна для персональных компьютеров.

Хотя представитель Sony не упомянул конкретное название RDNA 4, он отметил, что новая игровая консоль использует наборы функций трассировки лучей, которые AMD, являющаяся технологическим партнёром Sony, разрабатывает для своих будущих продуктов, поэтому RDNA 4 является единственным кандидатом на эту роль.

Более ранние утечки утверждали, что архитектура RDNA 4 обеспечит значительное увеличение быстродействия трассировки лучей по сравнению с RDNA 3 и RDNA 2, используемой в стандартной версии PS5, поэтому PlayStation 5 Pro может вывести визуальную составляющую на новый уровень, позволив разработчикам игр реализовать больше эффектов с применением технологии трассировки лучей.

Для будущих настольных видеокарт AMD, дебютирующих в следующем году, новая архитектура RDNA 4 может позволить нивелировать отставание от видеоадаптеров Nvidia GeForce RTX 4000, которые в отдельных играх с использованием трассировки лучей заметно превосходят текущую линейку Radeon RX 7000.