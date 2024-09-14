Новинка демонстрирует своё превосходство.

Дебютировавшие несколько дней назад чипсеты Apple A18 и A18 Pro в составе смартфонов серии iPhone 16 продолжают демонстрировать свои достижения — чуть ранее чип Apple A18 Pro доказал своё превосходство над предшественником в Geekbench относительно производительности CPU, а в сегодняшних тестах GPU превзошёл даже чип Apple M1, сообщает издание NotebookCheck.

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Как следует из опубликованных результатов тестов в Geekbench, в режиме Metal, демонстрирующем быстродействие GPU, флагманский чипсет нового поколения Apple A18 Pro в составе смартфона iPhone 16 Pro Max набрал 32 997 очков, что позволило ему обойти модель предшествующего поколения A17 Pro в iPhone 15 Pro Max на 18 %.

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Кроме того, новинка оказалась даже чуть быстрее чипсета Apple M1, установленного в ноутбуках и планшетах Apple 2020-2021 года выпуска — преимущество составило чуть более одного процента, но учитывая позиционирование чипов, результат впечатляет.

Отмечается, что iPhone 15 Pro, оснащённый чипсетом A17 Pro, способен запускать такие современные игры, как Resident Evil Village или Assassin's Creed Mirage, но его производительность оставляет желать лучшего, поэтому Pro-версии iPhone 16, снабжённые чипами A18 Pro, могли бы исправить ситуацию, обеспечив более высокое игровое быстродействие.

Конечно, результаты синтетических тестов могут не отражать реальной картины, поэтому рекомендуется дождаться появления новинок в продаже, после чего станут доступны более подробные данные, проливающие свет на производительность чипов нового поколения в играх.