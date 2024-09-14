Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Чип Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max в тесте GPU обогнал A17 Pro на 18 % и был быстрее M1 на 1 %
Новинка демонстрирует своё превосходство.

Дебютировавшие несколько дней назад чипсеты Apple A18 и A18 Pro в составе смартфонов серии iPhone 16 продолжают демонстрировать свои достижения — чуть ранее чип Apple A18 Pro доказал своё превосходство над предшественником в Geekbench относительно производительности CPU, а в сегодняшних тестах GPU превзошёл даже чип Apple M1, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Как следует из опубликованных результатов тестов в Geekbench, в режиме Metal, демонстрирующем быстродействие GPU, флагманский чипсет нового поколения Apple A18 Pro в составе смартфона iPhone 16 Pro Max набрал 32 997 очков, что позволило ему обойти модель предшествующего поколения A17 Pro в iPhone 15 Pro Max на 18 %.

Источник фото: Vadim Yuryev/X

Кроме того, новинка оказалась даже чуть быстрее чипсета Apple M1, установленного в ноутбуках и планшетах Apple 2020-2021 года выпуска — преимущество составило чуть более одного процента, но учитывая позиционирование чипов, результат впечатляет.

Отмечается, что iPhone 15 Pro, оснащённый чипсетом A17 Pro, способен запускать такие современные игры, как Resident Evil Village или Assassin's Creed Mirage, но его производительность оставляет желать лучшего, поэтому Pro-версии iPhone 16, снабжённые чипами A18 Pro, могли бы исправить ситуацию, обеспечив более высокое игровое быстродействие.

Конечно, результаты синтетических тестов могут не отражать реальной картины, поэтому рекомендуется дождаться появления новинок в продаже, после чего станут доступны более подробные данные, проливающие свет на производительность чипов нового поколения в играх.

#iphone 16 pro max #apple a18 pro
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
Все модели iPhone 16 поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
12
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
1
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
+
Reuters: Власти Китая порекомендовали своим автопроизводителям не расширять свои мощности в России
4
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
1
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
1
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Более миллиона ТВ-приставок на Android в 197 странах захватил троян Android.Vo1d
3
Раскрыта конфигурация ядер процессора Dimensity 9400
+
Xiaomi выпускает бюджетный проектор Redmi Projector 3
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Модуль Unisimka позволяет загрузить на любой современный телефон до 15 eSIM
3
MaxSun выпустила материнскую плату с обратным расположением PCIe 5.0 x16 для видеокарты
2
J.D. Power: Качество автомобилей компании Chery оказалось выше, чем у Mercedes-Benz и BMW
+
Российская армия вернула уже более 200 квадратных километров в Курской области
1
Учёные наблюдают, как в далекой галактике две огромные черные дыры поглощают друг друга миллионы лет
6

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
29
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
12
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
140
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
26
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
11
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
53
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
4

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
20:25
Ну вот, цпу зет достали, последний шуллерский козырь. Что дальше? Автор почемуто продолжает называть, опциональные ядра, приклеенные для количества и бенчей, эффективными. Сама интел их так не называ...
Предполагаемый Core Ultra 5 245K обогнал Ryzen 7 9700X на 31 % в многоядерном тесте CPU-Z
Dzhereli
20:23
С чурками уже дописались. Оказалось у них больше прав чем у местных жителей.
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Алексей Кравцов
20:18
Нет, Артем, тут логика не такая примитивная. Во-первых, те кто уехали показали свое отношение к "родине". Нужны ли нам те, кто в сложный для страны час пакует чемоданы и валит? Понравится ли вам друг,...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Nvidia&Intel Hater
20:11
Опять чмырь с табличками .в которых его обоссаная 3050 даже не рассматривается к тестам ибо кусок кала и показывает фпс ниже дна.Конченый клоун.Причем сам он продал якобы 4060 по причине тадам,что на ...
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
SMA
19:53
хохляцкий раб заглянул к нам на огонек... забавно, мы тоже ржем с вас, как вас как баранов тцкашники ловят.
В США заявили, что серьёзно относятся к предупреждению Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России
Gamandril
19:48
Тебе то что, если тебя читать - себя не уважать? Этих вырвиглазников с негативным уклоном подавляющее большинство. Вон смотри сколько фанатов наставили минус, хотя очевидно что я абсолютно прав. Если ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Артём Николаев
19:41
Желание стелиться перед жителями Запада в крови, да? И потом можно говорить "смотрите, нас выбрала сотня людей первого сорта, мы не говно". Пофиг, что полмиллиона своих в панике уехали, они предатали ...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
REY_B_
19:37
NH-D15 G2 стоит в полтора раза дороже моей водянки. Охладит ли он мой 5800X3D лучше её? В одном корпусе с мощной видеокартой, точно нет. Т.к. установленная на передней панели водянка засасывает воздух...
Noctua подтвердила исправление проблемы «Rattlegate» в кулерах NH-D15 G2
Pandas
19:35
А вот чуток поискал.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Алексей Кравцов
19:32
Нужно идти дальше. Поскольку эта иммиграция в основной свой массе не знает русский язык, нужно создавать отдельные поселения для носителей иностранных языков, где они могут купить себе землю, построит...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем