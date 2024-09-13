Также новинка имеет ёмкую батарею и дополнительную защиту от негативных воздействий.

Компания Realme представляет свой новый смартфон P2 Pro с изогнутым экраном, ёмкой аккумуляторной батареей, дополнительной защитой при падении и оригинальным дизайном, сообщает издание GSMArena.

Смартфон Realme P2 Pro оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти. Экран новинки представлен изогнутой OLED-панелью с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+, пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 120 Гц. Защиту дисплея от негативного внешнего воздействия обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

На задней панели устройства располагается квадратный модуль камеры со скруглёнными сторонами, включающий в себя 50-Мп основную камеру с датчиком Sony LYT-600 размером 1/1.95 дюйма и поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм и светодиодную вспышку. На фронтальной панели смартфона имеется 32-Мп селфи-камера.

Для обеспечения автономной работы новинки предназначен аккумулятор, имеющий ёмкость 5200 мА·ч и поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, способную восполнить заряд от 0 до 50 % всего за 19 минут.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, устройство имеет пыле- влагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP65, амортизирующую среднюю рамку для дополнительной защиты при падении и испарительную камеру площадью 4500 мм², позволяющую более эффективно охлаждать компоненты смартфона.

Новинка поставляется с предустановленной оболочкой Realme UI 5.0 на базе Android 14. Производитель заявляет о выходе ещё двух обновлений ОС и выпуске апдейтов безопасности в течение трёх лет.

Устройство поставляется в цветовых оформлениях Parrot Green и Eagle Grey с дизайном BioVision, подразумевающим наличие элементов, проявляющихся при воздействии света.

Стоимость базовой модификации смартфона Realme P2 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в индийской рознице составляет 21 999 рупий (260 долларов), за версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ просят 24 999 рупий (300 долларов), а конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 512 ГБ оценена в 27 999 рупий (330 долларов). Продажи новой модели стартуют 17 сентября.