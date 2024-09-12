Производитель обозначил дату, когда можно ждать сюрпризов.

Несколько дней назад компания Huawei официально представила первый в мире смартфон с тройным складыванием Mate XT Ultimate Design, поделившись планами по запуску его в Китае, но ничего не рассказав о доступности в других странах — сегодня производитель намекнул, что глобальный дебют новинки может состояться уже в ближайшее время, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На глобальной версии своего YouTube-канала компания Huawei опубликовала короткий видеоролик, в котором продемонстрировала инновационные технологии и премиальный дизайн смартфона Mate XT. Хотя производитель ничего не упомянул о мировом запуске новинки, можно предположить, что подобным образом компания намекает на приближающийся глобальный дебют смартфона.

Кроме того, компания опубликовала сообщение о запуске Huawei Mate Pad, оснащённого новой клавиатурой Glide, 19 сентября, попутно намекнув, что в процессе презентации пользователей будет ждать сюрприз — вполне возможно, что на данном мероприятии будут раскрыты подробности относительно глобального дебюта Mate XT.

Смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design оснащается экраном, способным складываться втрое, с диагональю до 10.2 дюйма и разрешением 3K, чипсетом Kirin 9010, снабжённым одним ядром Taishan Big с тактовой частотой 2.3 ГГц, тремя ядрами Taishan Mid, достигающими частоты 2.18 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A510 с частотой 1.55 ГГц, в паре с графическим процессором Maleoon 910 MP4, 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп перископическим объективом, а также 8-Мп камерой для селфи и аккумулятором на 5600 мА·ч.

Предварительные заказы заканчиваются 19 сентября, а уже 20 сентября новинка появится в продаже в Китае.