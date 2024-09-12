Новинка доказала, что не является переименованным чипом A17 Pro.

Несколько дней назад новейший чип Apple A18, которым оснащаются новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus, продемонстрировал достаточно посредственные показатели, в результате чего могло сложиться мнение, что новинка является лишь переименованным чипсетом прошлого поколения, но свежие тесты показывают, что это не так, хотя до возможностей Snapdragon 8 Gen 4 чипу от Apple всё равно далеко.

Источник фото: NotebookCheck/Apple

Как сообщает издание NotebookCheck, в одноядерном тесте Geekbench чипсет Apple A18, оснащённый 6 ядрами, набрал 3420 баллов, а в многоядерном получил 8370 очков — это сопоставимо с чипом Apple M1 прошлых лет, которым оснащаются ноутбуки, и значительно выше показателей чипсета предшествующего поколения, A17 Pro, набирающего 7224 балла в многоядерном режиме.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

А вот с предстоящим высокопроизводительным чипом нового поколения от Qualcomm новинка от Apple тягаться не в состоянии — судя по опубликованным ранее результатам, Snapdragon 8 Gen 4 с показателем 10 049 баллов превосходит A18 в многоядерном тесте на 20%, что с учётом более высоких тактовых частот чипа Qualcomm, достигающих 4.32 ГГц против 4.04 ГГц у SoC от Apple, и восьми новых ядер Oryon, не вызывает особого удивления.

Конечно, для полноты картины рекомендуется дождаться начала поставок смартфонов, оснащённых новейшими чипами, и публикации результатов тестов от журналистов компьютерных изданий и пользователей.