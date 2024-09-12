Новинка может дебютировать в ближайшие недели.

Слухи о заметном повышении стоимости предстоящего смартфона Samsung Galaxy S24 FE подтверждает информатор Arsene Lupin, публикующий данные о ценах двух версий новинки в Европе, дополняя более раннюю утечку о стоимости новой модели в США.

Источник фото: NotebookCheck/Arsene Lupin

Как сообщает издание Gizmochina, информатор утверждает, что цена базовой версии смартфона Samsung Galaxy S24 FE с накопителем объёмом 128 ГБ в Европе составит 749 евро, а стоимость варианта с хранилищем на 256 ГБ будет достигать 809 евро, что на 50 евро выше по сравнению со стартовыми ценниками модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE.

Также отмечается, что новинка будет представлена в следующих цветовых оформлениях — голубом (Blue), тёмно-сером (Graphite), светло-зелёном (Mint) и жёлтом (Yellow). Кроме того, информатор публикует рендеры новинки, демонстрирующие отсутствие заметных отличий от предшественницы.

Источник фото: Gizmochina/Arsene Lupin

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S24 FE получит большой экран с диагональю 6.7 дюйма, что является заметным улучшением по сравнению с 6.4-дюймовым дисплеем Galaxy S23 FE, а также чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 – аналогичные чипы используются в других моделях серии Galaxy S24, за исключением того, что их частоты будут снижены на 100 МГц.

Остальные характеристики, как утверждают утечки, останутся без изменений, поэтому от новинки можно ожидать наличия 8 ГБ оперативной памяти и 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телеобъективом на задней панели, а также 10-Мп камеры для селфи и видеозвонков на фронтальной стороне.

Официальный анонс Samsung Galaxy S24 FE может состояться в конце текущего или начале следующего месяца.