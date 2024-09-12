Новинки будут официально представлены уже совсем скоро.

Южнокорейский производитель Samsung готовится презентовать свою новую линейку планшетов Galaxy Tab S10, а ряд информаторов за несколько дней до этого события публикует данные о стоимости и дате анонса предстоящих новинок, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор MysteryLupin, планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra будут выпускаться в сером (Moonstone Gray) и серебряном цветах (Platinum Silver), а также получат следующие ценники:

Galaxy Tab S10+ Wi-Fi

256 ГБ — 1119 евро

512 ГБ — 1239 евро

Galaxy Tab S10+ 5G

256 ГБ — 1269 евро

512 ГБ — 1389 евро

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi

256 ГБ — 1339 евро

512 ГБ — 1459 евро

1 ТБ — 1709 евро

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

256 ГБ — 1489 евро

512 ГБ — 1609 евро

1 ТБ — 1909 евро

Более ранняя утечка, демонстрирующая более высокие цены, указывала на наличие конфигураций 12+256 ГБ и 12+512 ГБ для Galaxy Tab S10+ и версий 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ для Galaxy Tab S10 Ultra, а также подтверждала наличие вариантов с Wi-Fi и 5G.

По данным Роланда Квандта из WinFuture, планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra будут официально представлены 26 сентября.

Ожидается, что обе новинки обзаведутся чипсетами MediaTek Dimensity 9300+, двойной камерой на задней панели и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, аналогичной Galaxy S24 Ultra. Кроме того, устройства могут получить специальную кнопку для функций Galaxy AI.